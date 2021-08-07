Всі розділи
Укр / Рус

Водії у Київі сплатили мільйон за паркування та отримали майже 1000 штрафів

Субота, 7 серпня 2021, 18:00
 

У липні водії сплатили більше мільйона гривень за погодинне паркування та отримали 914 штрафів за неоплачене паркування на суму понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

У повідомленні вказується, що контроль паркувального простору здійснюється за допомогою електронної системи перевірки та штрафування за неоплачене паркування.

Система дозволяє перевіряти оплату паркування за номером авто, а в разі порушення автоматично генерує повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. 

Також наголошується, що саме оплата паркування в міському застосунку – це офіційна оплата, яка надходить у бюджет міста. А через оплату готівкою нелегальним паркувальникам Київ щомісяця втрачає мільйони гривень.

Нагадуємо: 

31 березня Уряд розширив можливості сплати за паркування та заборонив паркуватися на тротуарах.



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

штраф авто

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Amazon оштрафували в Європі на майже 900 мільйонів доларів 31 липня 2021, 13:20
Справа "Нової пошти": перший штраф рекомендують скасувати, по другому триває розслідування 9 липня 2021, 17:15
Штраф "Новій пошті": Мінекономіки проведе службову перевірку 9 липня 2021, 14:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!