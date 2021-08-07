Водії у Київі сплатили мільйон за паркування та отримали майже 1000 штрафів
У липні водії сплатили більше мільйона гривень за погодинне паркування та отримали 914 штрафів за неоплачене паркування на суму понад 600 тисяч гривень.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
У повідомленні вказується, що контроль паркувального простору здійснюється за допомогою електронної системи перевірки та штрафування за неоплачене паркування.
Система дозволяє перевіряти оплату паркування за номером авто, а в разі порушення автоматично генерує повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.
Також наголошується, що саме оплата паркування в міському застосунку – це офіційна оплата, яка надходить у бюджет міста. А через оплату готівкою нелегальним паркувальникам Київ щомісяця втрачає мільйони гривень.
Нагадуємо:
31 березня Уряд розширив можливості сплати за паркування та заборонив паркуватися на тротуарах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua