Водії у Київі сплатили мільйон за паркування та отримали майже 1000 штрафів

У липні водії сплатили більше мільйона гривень за погодинне паркування та отримали 914 штрафів за неоплачене паркування на суму понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

У повідомленні вказується, що контроль паркувального простору здійснюється за допомогою електронної системи перевірки та штрафування за неоплачене паркування.

Система дозволяє перевіряти оплату паркування за номером авто, а в разі порушення автоматично генерує повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.

Також наголошується, що саме оплата паркування в міському застосунку – це офіційна оплата, яка надходить у бюджет міста. А через оплату готівкою нелегальним паркувальникам Київ щомісяця втрачає мільйони гривень.

Нагадуємо:

31 березня Уряд розширив можливості сплати за паркування та заборонив паркуватися на тротуарах.





