Уряд розширив можливості для сплати за паркування

Кабмін на засіданні 31 березня схвалив проєкт постанови, якою дозволить сплачувати за паркування у платіжних терміналах або банківських автоматах, а також надав більше автономії місцевим органам самоврядування та заборонив паркомісця на тротуарах.

Про це йдеться у документах до засідання.

Відтак, органи місцевого самоврядування зможуть "на місцях" встановлювати додаткові вимоги до обладнання майданчиків для паркування, зокрема щодо створення зарядної інфраструктури для електрокарів.

Також місцева влада зможе визначати способи і порядок оплати вартості послуг при впровадженні автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування. Таким чином, з урахуванням попит та фактичну наявність паркомісць, місцева влада зможе контролювати навантаження на дорожню мережу.

Крім того у місцевого самоврядування буде можливість визначати посадових осіб виконавчого комітету інспекторами з паркування, які контролюватимуть виконання зазначених правил.

Постановою також запроваджується можливість сплачувати за паркування у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування. Ці способи додаються до звичної оплати смартфоном.

Цією ж постановою уряд заборонив обладнання паркувальних майданчиків на тротуарах, обладнувати майданчики на проїзній частині дороги мають право виключно оператори. Інша зміна – з 7,5 до 6 метрів зменшать вимогу щодо ширини вулиці для розміщення майданчиків для паркування.

Економічна правда