"Податкова амністія": у Нацбанку пояснили, як декларувати кошти та банківські метали

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На виконання програми добровільного декларування, або так званої "податкової амністії" учасники повинні відкрити в банку спеціальний рахунок, на який переказати готівкові кошти та банківські метали.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Одноразове добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Отже, декларанти звертаються до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах, банківських металів.

Далі на цей рахунок потрібно внести готівкові кошти та/або банківські метали через операційну касу за заявою на переказ готівки. У реквізиті "Призначення платежу/зміст операції" потрібно зазначити "добровільне декларування".

Після підтвердження джерел походження активів декларант має право перерахувати їх на власний поточний рахунок фізособи, відкритий в банку України, зняти їх та закрити спецрахунок, або ж подати в банк заяву та використовувати його далі як звичайний поточний рахунок.

Положення набирає чинності з 1 вересня 2021 року та діє до 1 вересня 2022 року.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

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Економічна правда