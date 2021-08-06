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Колишню одеську в'язницю втретє виставили на аукціон: ціну знизили вдвічі

П'ятниця, 6 серпня 2021, 15:55
 
фото: privatization.org.ua

Повторний приватизаційний аукціон з продажу колишньої одеської в'язниці ("Південна виправна колонія" (№51) не відбувся через відсутність покупців. В'язницю виставили на аукціон втретє.

Про це свідчать дані в системі Prozorro.Продажі.

Зазначається, що майновий комплекс колонії пропонувався за стартовою ціною в 223,2 млн грн. 

Після невдалого другого аукціону третій призначили на 6 вересня, а прийом заявок завершується 3 вересня.

При цьому, ціну лоту знизили до 111,6 млн грн.

Об'єктом приватизації є не вся колонія, а її частина -  72 об'єкти і внутрішня мережа зв'язку. 

Колонія не функціонує з червня 2019 року.

Нагадаємо:

У червні аукціон з продажу Південної виправної колонії №51 (Одеса) зі стартовою ціною 223,25 млн грн не відбувся через відсутність покупців.

Колишню Одеську в'язницю ("Південна виправна колонія" (№51) виставили на повторний приватизаційний аукціон, стартова ціна - 223,250 млн грн.

Економічна правда

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