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Колишню одеську в'язницю повторно виставили на приватизаційний аукціон

Вівторок, 27 липня 2021, 13:15
 
фото: privatization.gov.ua

Колишню Одеську в'язницю ("Південна виправна колонія" (№51) виставили на повторний приватизаційний аукціон, стартова ціна - 223,250 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Аукціон має відбутись 6 серпня.

"Ця нефункціонуюча установа виконання покарань розташована в 5 км від центру міста Одеса, усього в 3 км до моря; до залізничного вокзалу - 2.5 км; до центрального автовокзалу - 5.5 км. Загальна площа будівель, споруд та інфраструктурних мереж становить 52437,84 м²", - заявили у відомстві.

Колонія не функціонує з червня 2019 року.

"Відтоді територія занепадає, а на її утримання з державного бюджету було витрачено майже 18,5 млн грн.

Натомість приватизація цього масштабного об'єкта дозволить залучити кошти на розбудову нової в'язничної інфраструктури європейського типу, а також створити в Одесі новий сучасний простір", - додали в Мін'юсті.

Нагадаємо:

Південну виправну колонію, що у Одесі, виставили на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною у 223,3 мільйона гривень – колонія не функціонує з 2019 року.

У червні аукціон з продажу Південної виправної колонії №51 (Одеса) зі стартовою ціною 223,25 млн грн не відбувся через відсутність покупців.

Економічна правда

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приватизація Мінюст Фонд держмайна

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