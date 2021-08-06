Трирічні газові договори уклали 41% тепловиробників-клієнтів Нафтогазу 

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Близько 41% виробників тепла, що є клієнтами Нафтогазу, уклали з ГК "Нафтогаз Трейдинг" трирічні контракти на постачання газу за ціною 7,42 грн/кубометр.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз".

Наразі 441 виробник тепла отримуватиме газ за ціною 7,42 грн/кубометр протягом наступних трьох років без урахування індексації. Це близько 41% підприємств, що отримували газ від Нафтогазу в попередньому опалювальному сезоні, зауважили у компанії.

У Волинській области таким чином угоди уклали всі 7 тепловиробників, що співпрацюють з Нафтогазом; у Черкаській та Вінницькій областях — 76% та 68% підприємств відповідно.

Найменше контрактів наразі в Одеській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях — лише 25% підприємств мають укладені договори.

Нагадуємо:

Місцевій владі варто скористатися пропозицією Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та забезпечити укладання комунальними тепловиробниками контрактів на закупівлю газу за фіксованою річною ціною.

НАК "Нафтогаз України" підготувала трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії.

Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи).

У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані.

Згідно з постановою Кабміну №444 від 30 квітня 2021 року, термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчився 20 травня 2021 року.

Економічна правда