Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль закликав комунальних тепловиробників підписувати договори з "Нафтогазом"

Четвер, 5 серпня 2021, 09:55
 
урядовий портал

Місцевій владі варто скористатися пропозицією Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та забезпечити укладання комунальними тепловиробниками контрактів на закупівлю газу за фіксованою річною ціною.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Місцеві керівники тепер фактично визначають, які суми люди отримують за гарячу воду та тепло у своїх платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими опікується місцева влада, переходити на трирічний контракт із НАК "Нафтогаз України", у якому передбачена ціна 7,42 грн за куб. м (з ПДВ). Така ціна діятиме цілий рік, незалежно від коливань на газових ринках", — сказав він.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ціни на газ у Європі та світі перебувають на одній із найвищих позначок за останні 10 років.

"Правильне управління підприємствами теплопостачання з боку місцевих керівників — це питання не лише енергетичної безпеки, а також соціальної підтримки громадян, які отримуватимуть менші платіжки", — підсумував Шмигаль.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" підготувала трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. 

Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). 

У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані.

Згідно з постановою Кабміну №444 від 30 квітня 2021 року, термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчився 20 травня 2021 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

тепло Нафтогаз уряд Шмигаль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Центренерго" заявляє про складнощі підготовки до опалювального сезону 28 липня 2021, 09:00
"Київтеплоенерго" позивається проти "Укргазвидобування" – хоче стримати зростання тарифів 27 липня 2021, 19:40
Запаси вугілля на складах ТЕС впали на чверть за місяць – "Укренерго" 19 липня 2021, 19:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!