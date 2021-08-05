Шмигаль закликав комунальних тепловиробників підписувати договори з "Нафтогазом"

урядовий портал

Місцевій владі варто скористатися пропозицією Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та забезпечити укладання комунальними тепловиробниками контрактів на закупівлю газу за фіксованою річною ціною.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Місцеві керівники тепер фактично визначають, які суми люди отримують за гарячу воду та тепло у своїх платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими опікується місцева влада, переходити на трирічний контракт із НАК "Нафтогаз України", у якому передбачена ціна 7,42 грн за куб. м (з ПДВ). Така ціна діятиме цілий рік, незалежно від коливань на газових ринках", — сказав він.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ціни на газ у Європі та світі перебувають на одній із найвищих позначок за останні 10 років.

"Правильне управління підприємствами теплопостачання з боку місцевих керівників — це питання не лише енергетичної безпеки, а також соціальної підтримки громадян, які отримуватимуть менші платіжки", — підсумував Шмигаль.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" підготувала трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії.

Договір передбачає, що з червня 2021 року протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи).

У наступних періодах, зокрема з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року, цінові пропозиції для теплокомуненерго будуть проіндексовані.

Згідно з постановою Кабміну №444 від 30 квітня 2021 року, термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчився 20 травня 2021 року.

Економічна правда