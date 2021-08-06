У серпні ціни на автогаз продовжать зростати – Українська енергобіржа

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На аукціонах Української енергетичної біржі у липні ціни на автогаз були в середньому на 18,76% вищі за ціни у червні, водночас на серпень алжирська Sonatrach вже заявила ціни на 25-45 доларів вище.

Про це йдеться в огляді ринку скрапленого газу за липень 2021 року УЕБ.

На липневих аукціонах біржі середньозважена ціна встановилась на рівні 26 313,83 грн за тонну – на 18,76% вище проти червня. Загалом середні ціни коливалися в діапазоні 24 190,34 - 27 761,92 грн/т.

У липні на ринку скрапленого газу зафіксовані рекордні ціни як у оптовому, так і в роздрібному сегменті, та зростання очікується також у серпні. Причини полягають у високих цінах на нафту.

Через фактор сезонності наявний високий попит на ресурс у країнах-експортерах скрапленого газу, що відобразилося на зниженні імпортних поставок. Внаслідок цього утворювався дефіцит: відносно місячного споживання на внутрішньому ринку була нестача близько 10%.

Алжирська компанія Sonatrach на серпень заявила ціни на 25-45 доларів на тонну вище, ніж на липень (пропан – 620 доларів, бутан – 650 доларів за тонну). Ціни Sonatrach є індикатором для середземноморського ринку, звідки йдуть поставки морем, зокрема, в Україну. "Тобто, морські партії в серпні ще подорожчають", – кажуть в УЕБ.

У середньому в Україні роздрібні ціни на автогаз на АЗС за липень коливалися в діапазоні 15,36 – 16,83 грн/л, з початку місяця вони зросли на 10%.

Раніше у своєму матеріалі ЕП розповідала, що потенціал для зростання цін на автогаз становить близько гривні за літр.

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