Регулятор встановив єдину граничну ціну на всіх сегментах енергоринку

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Нацкомісія з енергетики і комунальних послуг на засіданні 6 серпня ухвалила рішення встановити максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії на рівні не вище за ринок "на добу вперед".

Про це відомо з засідання Нацкомісії, Інтерфакс-Україна.

"З 10 серпня 2021 року учасникам ринку в своїх заявках на балансуючу електричну енергію в торговельній зоні" ОЕС України "вказувати ціну, яка не перевищує обмеження ціни на РСВ на цей розрахунковий період", – йдеться у проекті постанови НКРЕКП.

Член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання пояснив, що регулятор "фактично встановлює єдиний ринок price caps (граничних цін) на всіх сегментах ринку" і закликав усіх учасників купувати електроенергію "за тією ціною, за якою потрібно".

"Попит повинен збігатися з пропозицією. Попит не повинен формувати максимальну ціну і не повинен бути ринок виключно генеруючих суб'єктів", – підкреслив він.

Крім того, Нацкомісія встановила граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" (далі – РДН) на рівні 30% від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії, раніше вона становила 90%.

Нагадуємо:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і на внутрішньодобовому ринку.

Тоді їх встановили на рівні 2000 грн/МВт-год для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) і на 50,6% до 4000 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).

Економічна правда