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Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ

П'ятниця, 6 серпня 2021, 09:00

Колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва. 

Джерело: юридична компанія "Міллер" у Facebook 

Деталі: Представляє інтереси Данилюка юридична компанія "Міллер". Там заявили, що конкурс має бути зупинено через порушення процедур. 

Зокрема, йдеться про начебто протиправне відсторонення Данилюка від участі в конкурсі. Саме тому, вважають в компанії, подальші етапи конкурсу відбуватись не можуть. 

Адвокати вимагають в суді визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України. 

У "Міллер" пояснюють, що суть формальної відмови, начебто через відсутність у Данилюка підтвердження наявності спеціальної освіти, не відповідає тому переліку документів, які має подати кандидат. 

Вимога ж щодо наявності спеціально освіти є до особи, яку вже призначають на вказану посаду, а не до кандидата. 

Юристи подали заяву про забезпечення позову. Це означає, що до часу поки справу будуть розглядати, вони просять заборонити наступні етапи конкурсу. 

У повідомленні йдеться, що забезпечити позовну заяву мають протягом двох днів. 

Передісторія:

  • 30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
  • За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.
  •  29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
  • Глава цієї комісії – Милованов.

Українська правда

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