Верховний суд може поставити під загрозу кредитні відносини в Україні – банкір

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Голова наглядової ради "Альфа-Банку Україна" Роман Шпек стверджує, що рішення Верховного суду в рамках суперечки банку з компанією "ТММ" поставить під сумнів усі додаткові угоди між банками та клієнтами.

Про це йдеться в колонці Шпека на ЕП.

"З’явився новий прецедент, який… є "термоядерною бомбою", що повністю винищує фінансові правовідносини в країні, і не тільки в банківській галузі", – пише Шпек.

"Ще у квітні 2020 року в рамках апеляційного перегляду справи, виграної у попередній інстанції одним із українських банків у хронічного боржника, троє суддів Верховного Суду дійшли висновку, що умови додаткових угод, укладених після первісного терміну повернення кредиту, є неправомірними", – додає він.

Що було раніше. Йдеться про судову суперечку між "Альфа-Банк Україна" та будівельною компанією "ТММ" Миколи Толмачова. Так, ще у 2004 році "ТММ" підписала з "Укрсоцбанком" кредитний договір із лімітом, який поступово збільшувався додатковими угодами до 20 млн євро. Банк, як відомо, у жовтні 2016 року поглинула холдингова компанія ABH Holdings SA, що володіє "Альфа-Банком" (об'єднання "Укрсоцбанку" та "Альфа-Банку Україна" завершилось у 2019 році). В період між 2014-2016 роками між кредитором та компанією були укладені дві додаткові угоду до кредитного договору – про реструктуризацію боргу та визначення нового графіку погашення заборгованості. На цей момент, за даними ЕП, борг "ТММ" перед банком становив близько 15 млн євро. Пізніше "Альфа-Банк Україна" як правонаступник звернувся до суду з позовом про стягнення з "ТММ" 7,097 млн євро. Позов було задоволено. Проте в квітні 2020 року Верховний суд скасував рішення попередньої інстанції, зазначивши, що внесення змін до кредитного договору після закінчення його дії були неправомірними. Після цього банк звернувся до Господарського суду з позовом до "ТММ" та Миколи Толмачова про стягнення відповідної заборгованості, і суд його задовільнив. Пізніше Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги Миколи Толмачова і фірми "ТММ" та залишив без змін рішення Госпсуду. Наразі триває розгляд касаційної скарги ТММ та Толмачова, яка буде розглядатись 17 серпня 2021 року Верховним судом.

"Це рішення має чітку перспективу поставити під сумнів все, про що договорилися за тривалі роки співпраці", – вважає Шпек.

Він стверджує, що це матиме загрозливі наслідки як для банків, так і для їхніх клієнтів.

"Для банків це потенціал зростання обсягу проблемних кредитів, адже недобросовісні позичальники не гребуватимуть скористатися цим подарунком. Для клієнтів банків – це загроза того, що будь-які зміни договорів можуть бути "відіграні назад".

І нинішні невисокі ставки за кредитами можуть випадково перетворитися на якісь давні ставки із часів 2014-2015 років, коли інфляція сягала 40-60%", – зазначає банкір.

Як відомо, судовий прецедент як джерело права не притаманний Україні, але на практиці рішення вищих спеціалізованих судів та Верховного суду часто беруться до уваги судами першої та апеляційної інстанції.

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Економічна правда