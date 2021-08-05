Робота у тіні: за місяць перевірок знайшли 5 тисяч нелегальних працівників 

За результатами першого місяця інспекційної кампанії з виявлення нелегальних працівників виявили 5026 осіб, що працювали без трудових договорів, найбільше у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки

Зазначається, що під час проведення перевірок укладено трудові договори із 2421 працівником. Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить понад 4 особи на одного перевіреного роботодавця.

Водночас 57 % від загальної кількості незадекларованих працівників виконували роботу на користь ФОПів.

Найбільше незадекларованих працівників виявлено Запорізькій (458), Вінницькій (401) та Одеській (323) областях.

За результатами інспекцій застосовано 734 попередження щодо платників єдиного податку першої-третьої групи та накладено понад 5 млн грн штрафних санкцій до інших роботодавців.

Нагадуємо:

В Україні продовжується інспекційна кампанія з легалізації праці - за перші 3 тижні кампанії було виявлено 3216 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

Економічна правда