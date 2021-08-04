"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд зі Львова до Херсона
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд зі Львова до Херсона, зважаючи на пікову сезонну популярність маршрутів до курортів під час літніх перевезень.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Так, з 4 серпня починає курсувати поїзд № 110/109 Львів - Херсон. Він відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.
Також, щоб задовольнити підвищений попит на квитки до Закарпаття, Укрзалізниця додає вагони до рейсів з Києва на Ужгород", - йдеться у повідомленні.
Також з 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ - Відень.
Нагадаємо:
Повідомялось, що "Укрзалізниця" змінює розклад і маршрут прямування поїзда № 227/228 Київ - Бердянськ: з 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.
Економічна правда
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