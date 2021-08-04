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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд зі Львова до Херсона, зважаючи на пікову сезонну популярність маршрутів до курортів під час літніх перевезень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Так, з 4 серпня починає курсувати поїзд № 110/109 Львів - Херсон. Він відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.

Також, щоб задовольнити підвищений попит на квитки до Закарпаття, Укрзалізниця додає вагони до рейсів з Києва на Ужгород", - йдеться у повідомленні.

Також з 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ - Відень.

Нагадаємо:

Повідомялось, що "Укрзалізниця" змінює розклад і маршрут прямування поїзда № 227/228 Київ - Бердянськ: з 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

Економічна правда