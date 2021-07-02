"Укрзалізниця" прискорює поїзд з Києва до азовського курорту

УЗ

"Укрзалізниця" змінює розклад і маршрут прямування поїзда № 227/228 Київ - Бердянськ: з 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Поїзд відправлятиметься зі столиці о 19:19 і прибуватиме до азовського курорту о 10:40.

"Зміни графіка торкнулися і зворотного маршруту поїзда № 228 Бердянськ - Київ. Він вирушатиме за старим розкладом о 17:22 і прибуватиме до Києва о 9:18 - на 37 хвилин раніше, ніж за попереднім розкладом.

Зупинка на станції Дніпро-Лоцманська буде скасована, замість неї в обох напрямках поїзд прямуватиме через станцію Дніпро-Головний. Також прибуття та відправка по станції ім. Тараса Шевченка в напрямку з Бердянська на Київ буде раніше - о 05:54-05:57 (замість 05:55-06:15)", - пояснили в УЗ.

У компанії додали, що продовжують реалізовувати обіцяну програму економії 1 000 000 годин у подорожі протягом року за рахунок зміни графіків курсування та пришвидшення поїздів.

"Впроваджувані зараз зміни дозволять пасажирам зекономити 115 тисяч годин часу в подорожі до кінця літа", - запевняють в УЗ.

Економічна правда