Компанії Коломойського повернули "Укрнафті" 2,3 мільярда боргу за нафту

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"Укрнафта" отримала понад 2,3 мільярда гривень з реструктурованої дебіторської заборгованості на загальну суму понад 7 мільярдів гривень.

Про це глава правління компанії Олег Гез повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми за півтора року вже отримали понад 2,3 млрд грн. Всі платежі йдуть відповідно до запланованого графіка. Ми почали отримувати і відсотки з моменту укладення мирових угод, що важливо. І протягом декількох років розраховуємо, що вся сума буде повністю погашена", – заявив голова компанії.

За словами Геза, ухвалюючи рішення про укладення договорів реструктуризації сформованих ще в 2015 році боргів перед "Укрнафтою" за поставлену нафту, він керувався тим, що у багатьох компаній-боржників не було будь-яких істотних активів.

"Що стосується вигоди від реструктуризації для "Укрнафти", то для мене тут був дуже простий вибір. Або спробувати отримати щось, або нічого. Якщо у компанії немає якихось суттєвих активів, на які можна претендувати, то набагато доцільніше і ефективніше спробувати стягнути борги шляхом реструктуризації", – сказав Гез.

Нагадуємо:

У квітні 2020 року "Укрнафта" завершила підписання низки мирових угод з компаніями оточення олігарха Ігоря Коломойського, яким вона в 2015 році безоплатно передала близько 1 млн тонн нафти на суму близько 7,6 млрд грн.

У наприкінці 2015 року НАБУ почало розслідувати виведення з "Укрнафти" 7,6 млрд грн шляхом безоплатної передачі нафти на аукціонах.

Крім того, в той же період "Укрнафта" виплатила 6,6 млрд грн передоплати за майбутні поставки нафтопродуктів ряду компаній, які, за даними ЗМІ, також пов'язані з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Ці угоди в результаті привели до виникнення податкового боргу "Укрнафти" перед держбюджетом, який до 2020 року з урахуванням відсотків і пені досяг 30 млрд грн, але в підсумку був погашений.

При цьому олігарх, як акціонер компанії, не брав участі у врегулюванні проблем "Укрнафти".

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій.