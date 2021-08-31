Microsoft назвала дату виходу Windows 11

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Компанія Microsoft анонсувала дату виходу Windows 11 – з 5 жовтня комп’ютери зможуть безкоштовно оновити свою операційну систему.

Про це Microsoft повідомила у своєму блозі.

Спершу оновлення отримають лише 10 моделей ПК, також з цього моменту для продажу з’являться комп’ютери з попередньо встановленою Windows 11. Згодом оновлення стане доступним для більшої кількості ПК з огляду на їхню відповідність технічним вимогам, віку та іншим параметрам.

Раніше мінімальними системними вимогами Windows 11 називали такі:

Процесор: 64-розрядний, двоядерний, 1 ГГц.

Оперативна пам'ять: 4 ГБ.

Сховище: 64 ГБ.

Дисплей: 9 дюймів, 1366 × 768 пікселів.

Графіка: сумісна з DirectX 12, драйвери WDDM 2.x.

Безпека: UEFI, Secure Boot і TPM 2.0.

Кінцевим терміном для повноцінного випуску оновлення називають середину 2022 року. Оновити операційну систему можна у відповідному розділі у налаштуваннях комп’ютера.

Серед ключових змін у компанії називають оновлення Microsoft Store та спрощений доступ до нього для незалежних розробників, які хочуть опублікувати на платформі власні застосунки. Крім того, у новій версії ОС покращили інклюзивні параметри для людей з інвалідністю.

Наразі бізнес вже може протестувати оновлення операційної системи у системі Azure Virtual Desktop, або за допомогою нової Windows 365.

Нагадуємо:

Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.

Windows 11, зокрема, отримає нове меню "Пуск" і панель завдань, розташовані по центру екрана, редизайн вікон з закругленнями, тінями і анімаціями, панель з віджетами, оновлений Microsoft Store з підтримкою Android-додатків, інтеграцію з Teams та інші зміни.

Економічна правда