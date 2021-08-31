Аеропорт "Київ" планує розвивати сектор вантажоперевезень

фото: прес-служба аеропорту

Міжнародний аеропорт "Київ" ім.Ігоря Сікорського бачить сектор вантажних перевезень перспективним для себе і має намір його розвивати.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів директор з розвитку аеропорту Євген Бєлік.

"Під час глобальної кризи в 2020 році тенденція вантажних перевезень в світі пішла вгору. Ми теж бачимо цю нішу перспективною, точно будемо її розвивати.

Якщо раніше аеропорт "Київ" досить скептично ставився до вантажних перевезень, то зараз у нас з'явилося нове бачення розширення цього сектора", - сказав він.

За словами Бєліка, все залежатиме від того, як аеропорт буде вести партнерство з великими агрегаторами і провайдерами.

"Але більш системно ми зможемо говорити на цю тему тоді, коли у нас з'явиться нова смуга", - уточнив він.

За його словами, наразі на регулярній основі в аеропорт "Київ" літає SprintAir (Польща), яка перевозить пошту і легкі вантажі.

Нагадаємо:

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського планує закінчити 2021 рік із показниками 60-65% від рівня пасажиропотоку 2019 року - до близько 1,4 млн пасажирів.