Аеропорт "Київ" планує розвивати сектор вантажоперевезень
Міжнародний аеропорт "Київ" ім.Ігоря Сікорського бачить сектор вантажних перевезень перспективним для себе і має намір його розвивати.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів директор з розвитку аеропорту Євген Бєлік.
"Під час глобальної кризи в 2020 році тенденція вантажних перевезень в світі пішла вгору. Ми теж бачимо цю нішу перспективною, точно будемо її розвивати.
Якщо раніше аеропорт "Київ" досить скептично ставився до вантажних перевезень, то зараз у нас з'явилося нове бачення розширення цього сектора", - сказав він.
За словами Бєліка, все залежатиме від того, як аеропорт буде вести партнерство з великими агрегаторами і провайдерами.
"Але більш системно ми зможемо говорити на цю тему тоді, коли у нас з'явиться нова смуга", - уточнив він.
За його словами, наразі на регулярній основі в аеропорт "Київ" літає SprintAir (Польща), яка перевозить пошту і легкі вантажі.
Нагадаємо:
Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського планує закінчити 2021 рік із показниками 60-65% від рівня пасажиропотоку 2019 року - до близько 1,4 млн пасажирів.
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