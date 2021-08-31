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Аеропорт "Київ" планує у 2021 році відновити пасажиропотік на 60-65% від рівня 2019-го

Вівторок, 31 серпня 2021, 14:25
 
фото: прес-служба аеропорту

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського планує закінчити 2021 рік із показниками 60-65% від рівня пасажиропотоку 2019 року - до близько 1,4 млн пасажирів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив директор з розвитку аеропорту Євген Бєлік.

"Літня навігація вивела ринок України в середньому на 70% рівня 2019 року. Що стосується аеропорту "Київ", то весняно-літню навігацію ми відпрацювали з максимально хорошими показниками і відновили пасажиропотік до рівня 70-75% еквівалентного періоду 2019 року", - сказав він.

Коментуючи розширення карти польотів, Бєлік зазначив, що після карантину Україна відкрилася для Близького Сходу. Наразі аеропорт "Київ" чекає старт польотів з Кувейту Jazeera Airways.

"Ми досить позитивно дивимося на всі країни Близького Сходу - їхньому пасажиру дуже цікаво в Україні. Після карантину потік туристів з цих країн збільшився на 5-6%, що пов'язано, зокрема, з приходом авіакомпанії Flynas.

Також добре почали літати Air Arabia, FlyDubai, українські авіакомпанії - SkyUp, МАУ. Тому наша команда розцінює цей напрямок як дуже перспективний. Авіація буде рухатися в цей бік хорошими темпами", - додав він.

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського в 2020 році обслужив 704,5 тис пасажирів, це в 3,72 рази менше, ніж в 2019 році.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) сподівається у 2021 році збільшити пасажиропотік більш ніж удвічі - приблизно до 1,5 млн осіб.

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