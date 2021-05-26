Аеропорт "Київ" сподівається цього року більш ніж удвічі збільшити пасажиропотік

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) сподівається у 2021 році збільшити пасажиропотік більш ніж удвічі - приблизно до 1,5 млн осіб.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив глава ради директорів Денис Костржевський.

За його словами, основним фактором, який перешкоджає росту пасажиропотоку, залишається обмеження для українців, котрі зберігає ЄС.

"Питання - чи будуть пускати українців", - прокоментував він недавні заяви ЄС про введення так званих паспортів вакцинації.

Костржевський додав, що негативно вплине і заборона на польоти до Білорусі, які давали аеропорту близько 10% пасажиропотоку.

Водночас він розповів про значний відкладений попит, на якому і будується прогноз такого значного зростання пасажиропотоку у разі зняття або навіть ослаблення обмежень на подорожі.

За словами Костржевського, у травні аеропорт "Київ" вийде на пасажиропотік близько 70 тис чоловік, що складає близько 25-30% його потужностей.

Він нагадав, що піковим для аеропорту був 2018 рік, коли він обслужив понад 2,8 млн пасажирів при максимальній потужності близько 3,5 млн.

"Через локдаун потужності аеропорту працюють всього на 25-30%, але ми зберегли всі робочі місця і продовжуємо інвестувати в проєкт. Ми віримо, що кордони незабаром відкриються, а пасажиропотік відновиться", - зазначив також в день 97-річчя аеропорту його мажоритарний співвласник Василь Хмельницький у Facebook.

Пасажиропотік аеропорту "Київ" у 2020 році впав у 3,7 рази - до 704,5 тис чоловік.

Нагадаємо:

Заборона на польоти з України в Білорусь призведе до зниження пасажиропотоку та, відповідно, доходів аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) на 10%.