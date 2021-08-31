Перерахування через системи переказу з-за кордону зросли на чверть

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Протягом січня-червня 2021 року перерахування через системи переказів в Україну з-за кордону зросли на 23,8% до 1,47 млрд доларів, найбільше надійшло зі США, Ізраїлю та Італії.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Сума внутрішніх переказів через системи переказу коштів зросла на 40% проти першої половини торік. Так, за перше півріччя 2021 року із використанням систем переказу коштів було здійснено 388,58 млн переказів на суму 166 млрд грн, або 5,98 млрд дол в еквіваленті. Торік – на суму 118 млрд грн (4,55 млрд дол в еквіваленті).

Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва. Середня сума у першому півріччі цьогоріч становила 427 гривень (торік – 360 гривень).

Щодо міжнародних переказів, через системи (без врахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення тощо) в Україну їх здійснили 3,68 млн на суму 1,47 млрд дол в еквіваленті.

Це майже на чверть (23,8%) більше за сумою у річному вимірі. Середня сума одного переказу в Україну також зросла – з 374 до 400 доларів (на 6,9%).

З України здійснили 0,53 млн переказів на суму 290 млн дол в еквіваленті (+36,8%). На 18,2% зросла і середня сума одного переказу з України: 546 доларів проти 462 доларів торік.

Трійка країн-лідерів, з яких через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше коштів – США, Ізраїль, Італія. З України найбільше переказували коштів до Росії, Грузії та Туреччини.

У регіональному розрізі найбільше коштів з-за кордону прямувало до Києва, Дніпропетровської та Львівської областей. За кордон відправляли з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Загалом за попередніми оцінками Національного банку України, за перше півріччя 2021 року обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами з-за кордону становив 6,2 млрд дол в еквіваленті. З них через системи переказу коштів надійшло майже 24%.

З України за кордон – 482 млн дол в еквіваленті (з них через системи переказу коштів відправлено приблизно 60%).

Нагадуємо:

За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 млрд доларів - це на 200 млн доларів більше, ніж у 2019-му (11,921 млрд доларів).

Економічна правда