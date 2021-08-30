Контракт на 920 мільйонів: "Антонов" замовив у "Мотор Січі" модернізацію двигунів для "Руслана" і "Мрії"

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ДП "Антонов" підписало з АТ "Мотор Січ" договір на 920 млн грн на збільшення ресурсу авіаційних турбореактивних двигунів сімейства Д-18Т для транспортних літаків Ан 124-100 "Руслан" і Ан-225 "Мрія".

Про це свідчать дані Prozorro.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.

У договорі, зокрема, йдеться, що вартість однієї години збільшення експлуатаційного ресурсу двигуна Д-18Т становить 264 дол - тобто ресурс двигунів отримає додатково умовні 129 420 годин або 15 років експлуатації.

Авіалінії "Антонова" мають у складі свого парку сім транспортних літаків Ан-124−100 "Руслан" і один Ан-225 "Мрія".

Нагадаємо:

У провінції Квебек для просування на міжнародних ринках літаків, розроблених та виготовлених на ДП "Антонов", створили компанію "Антонов-Канада" – там планують організувати остаточне складання моделі Ан-74ТК-200.

Економічна правда