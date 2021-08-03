Місцеві бюджети не використали майже 7 мільярдів освітньої субвенції – Мінфін

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Станом на 1 липня 2021 року на рахунках місцевих бюджетів акумульовано 6 826,9 млн грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну з посиланням на дані Державної казначейської служби України.

Зокрема, в обласних бюджетах та бюджеті м. Києва невикористано 1 718,3 млн грн, у бюджетах міських територіальних громад - 2 138,4 млн грн, а в бюджетах сільських та селищних територіальних громад - 2 970,2 млн гривень.

"Такий значний обсяг залишків утворився насамперед у результаті накопичення на місцевих рахунках цільових коштів, що були надані з державного бюджету окремими рішеннями уряду на розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти", - додали в Мінфіні.

Станом на 1 липня, за даними МОН, на рахунках місцевих бюджетів цільові залишки коштів становили 668,3 млн гривень. З них 438,8 млн грн - виділені рішенням уряду у 2020 році кошти на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

"Такі кошти використовуються на місцевому рівні дуже повільно, найчастіше вже після початку навчального року.

Мінфін наполягає на тому, щоб кошти "працювали" для мешканців громад та забезпечували доступну і якісну освіту її здобувачам. Для цього вони мають бути використані за цільовим призначенням у наступному бюджеті періоді", - підкреслюють у Мінфіні.

"Існуюча тенденція свідчить про акумулювання коштів державного бюджету у місцевих бюджетах. Залишки коштів за освітньою субвенцією, не використані протягом наступного бюджетного періоду, мають повертатись до державного бюджету і працювати на розвиток економіки України, зокрема на зміцнення людського капіталу завдяки ресурсній підтримці освіти в цілому", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у 2021 році місцеві бюджети отримають понад 160 млрд грн субвенцій і дотацій, основними напрямками стала освіта та будівництво доріг.

Економічна правда