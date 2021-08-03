Номінаційний комітет призначив членів наглядової ради до Одеського припортового заводу

фото фонду держмайна

2 серпня на засіданні Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств були обрані незалежні члени та представники від держави до наглядової ради "Одеського припортового заводу".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, під час засідання було проведено низку інтерв’ю та обрано трьох незалежних членів та двох – представників держави наглядової ради АТ "Одеський припортовий завод".

"Завод включений ФДМУ до переліку об’єктів великої приватизації. Тому важливо підвищити економічні результати його діяльності, щоб держава мала змогу провести успішний конкурс", — підкреслив перший віцепрем’єр — міністр економіки Олексій Любченко.

Загалом на конкурс надали документи 77 осіб, шортліст складався з 15 осіб. Також під час засідання були затвердженні вимоги для відбору членів наглядової ради ДП "Медичні закупівлі України".

Одеський припортовий завод – об’єкт великої приватизації, що наразі знаходиться на етапі підготовки. Завод займається виробництвом і перевалкою азотних добрив, є найбільшим в Україні виробником карбаміду і другим за обсягом потужностей виробником аміаку. Понад 90% виробництва карбаміду і 99% аміаку йде на експорт. Протермінована кредиторська заборгованість ОПЗ становить $270 млн, пов’язані з нею штрафні санкції – $117 млн.

Нагадуємо:

Верховний Суд відмовив компанії Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад 300 млн доларів з Одеського припортового заводу за постачання газу.

Економічна правда