Зеленський підписав "банківський" закон, необхідний для співпраці з МВФ

фото: пресслужба офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення організації корпоративного управління в банках, він є важливим для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Документ допоможе підвищити якість роботи банків в Україні, сприятиме стабільності банківського сектору й посилить захист прав вкладників та інших кредиторів", – пишуть в ОП.

Закон адаптує українське банківське законодавство до правових норм Європейського Союзу. Зокрема, він зміцнює корпоративне управління в банках шляхом підвищення відповідальності ради та правління фінустанови за ухвалені рішення. Розширюються повноваження Національного банку у сфері нагляду.

Рада цим законом збільшила перелік питань, що належать до виключної компетенції ради банку. Водночас парламент встановив вимоги до членів ради та правління банку стосовно їхньої колективної придатності.

Документ також впроваджує трирівневу систему внутрішнього контролю банку, що має бути інтегрована в систему корпоративного управління, прописує нову структуру капіталу банку. Крім того – вимоги до формування буферів капіталу. Встановлюються вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу та ліквідності банку з урахуванням можливих ризиків.

Також зміни стосуються положення щодо здійснення консолідованого нагляду за банківськими групами, погодження набуття або збільшення істотної участі в банках; посилюються вимоги щодо ліцензування банків та акціонерів.

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Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

Економічна правда





