Маск хоче побудувати супутникову станцію, щоб покрити Велику Британію інтернетом – медіа

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Проєкт Starlink Ілона Маска отримала ліцензію на будівництво наземної супутникової станції на острові Мен, що забезпечить повне інтернет-покриття по всій Великій Британії.

Про це повідомляє Business Insider.

Starlink, що входить до складу компанії SpaceX, подала заявку до регуляторного органу зв'язку на острові Мен для покращення широкосмугового покриття сільських районів на півночі Британії.

Starlink вже встановила супутникові бази у Бакінгемширі та Корнуолі. Очікується, що три наземні станції та мережа супутників на орбіті забезпечать повне широкосмугове покриття на всій території Британії.

Нагадуємо:

Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

Супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні наступного року, технологія доступна до передзамовлення.