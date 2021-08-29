Кредитування Центренерго держбанками порушує принципами ОЕСР і має бути перевірене в АМКУ — KSE

Аналітики KSE вважають, що можливе кредитування держбанками Центренерго порушує принципами ОЕСР і має бути перевірене в Антимонопольному комітеті.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

Напередодні у "Центренерго" заявили, що немає власних коштів для забезпечення достатнього запасу вугілля, необхідного для стабільного проходження опалювального сезону, тому просить держбанки прокредитувати підприємство.

За словами аналітиків, кредитування державними банками держпідприємств негативно вплине на конкуренцію та порушить принципи рівних умов ведення бізнесу, передбачених Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами.

"Надання такого кредиту може вважатися державною допомогою і повинно бути оцінено Антимонопольним комітетом з точки зору потенційного негативного впливу на конкуренцію, внаслідок чого, АМКУ має прийняти рішення щодо її допустимості такого кредитування", йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше "Центренерго" повідомляло про збиток у розмірі 591,2 млн грн за першу половину 2021 року.