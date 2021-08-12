Офіційно: Рудьковського відпустили в Австрію, у четвер має прибути в Україну – ОГП

Микола Рудьковський фото zn.ua

Офіс генпрокурора підтвердив, що дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського, ексміністру Миколі Рудьковському, пройти обстеження у Відні – 12 серпня він має повернутися в Україну, інформація щодо його перебування у Монако перевіряється.

Про це Офіс повідомив у відповіді на запит Економічної правди.

В Офісі генпрокурора нагадали, що 5 липня Рудьковському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт у зв’язку з наявністю у нього численних хронічних захворювань.

Також в Офісі підтвердили, що 30 липня він звернувся з клопотанням про надання дозволу на виїзд для обстеження і лікування у м. Відень, Австрія, з 5 по 21 серпня 2021 року. Необхідність виїзду він мотивував рекомендаціями лікарів і відсутністю в Україні необхідного медичного обладнання та спеціалістів.

Процесуальний керівник врахував встановлені слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва фактів наявності у підозрюваного хронічних захворювань і 2 серпня 2021 року надав дозвіл на виїзд виключно до Віденя для отримання кваліфікованої медичної допомоги.

"Інформація щодо перебування підозрюваного на території Князівства Монако, поширена в засобах масової інформації, Офісом Генерального прокурора наразі перевіряється. За даними сторони захисту, підозрюваний сьогодні ввечері має прибути в Україну і має намір з’явитися до прокурора та слідчого", – пояснили в Офісі генпрокурора.

У випадку підтвердження порушення підозрюваним покладених на нього обов’язків, кажуть в ОГП, прокурором буде ініційовано перед судом питання про зміну обраного стосовно нього запобіжного заходу на більш суворий.

Нагадуємо:

Офіс генерального прокурора дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського, ексміністру транспорту Миколі Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, Австрія – 11 серпня з’явилася інформація про його перебування у Монако.

У липні Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексміністру транспорту Миколі Рудьковському з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Ексміністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський повернувся до України, де йому в аеропорту вручили підозру в резонансному викраденні керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

25 лютого СБУ та ОГП розкрили резонансне викрадення у 2012 році Семінського.

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому обіймав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського.

Економічна правда