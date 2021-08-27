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Cвітовий банк відклав до січня повернення співробітників в офіси

П'ятниця, 27 серпня 2021, 12:55
 
фото: cnn

Світовий банк вирішив відкласти до січня повернення співробітників в офіси - планується, що з 3 січня 2022 року офіси почнуть заповнюватися на 50%.

Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній лист організації.

Як пише агентство, таке рішення ухвалили на тлі росту кількості захворювань коронавірусом в США.

"Ми віримо, що це рішення прийнято в інтересах здоров'я і безпеки спільноти Світового банку та забезпечує баланс можливих наслідків для наших клієнтів", - йдеться у заяві банку.

Раніше Світовий банк планував почати повертати своїх співробітників в офіси 7 вересня цього року.

Нагадаємо:

Один із провідних світових інвестбанків Goldman Sachs оголосив, що з 7 вересня в його будівлю в США будуть допускатися тільки співробітники і клієнти, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Економічна правда

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Світовий банк коронавірус США

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