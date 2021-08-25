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До будівель Goldman Sachs у США зможуть потрапити лише вакциновані співробітники і клієнти

Середа, 25 серпня 2021, 10:55
 
unsplash

Один із провідних світових інвестбанків Goldman Sachs оголосив, що з 7 вересня в його будівлю в США будуть допускатися тільки співробітники і клієнти, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Про це пише ВВС.

Крім цього, банк запровадить обов'язкове тестування для співробітників раз на тиждень.

Очікується, що співробітники, які не повністю вакциновані, будудть працювати з дому.

Речник банку додав, що з середи також будуть потрібні маски для обличчя - незалежно від статусу вакцинації - у всіх місцях загального користування будівель: вестибюлі, ліфти, коридори, туалети та кафе, за винятком тих, хто сидить, щоб їсти та пити.

Goldman Sachs став першим банком Уолл-стріт, який висуває вимогу вакцинації не тільки для співробітників, але і для клієнтів.

Оголошення з'явилося після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) повністю схвалило вакцину від коронавіруса Pfizer-BioNTech. 

Економічна правда

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США Goldman Sachs

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