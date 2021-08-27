Голова Apple Кук отримав 5 мільйонів акцій компанії на 750 мільйонів доларів

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Гендиректор Apple Тім Кук отримав у четвер понад 5 млн акцій Apple, продавши більшість акцій на суму понад 750 млн дол.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на документи Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Зазначається, що це останній бонус, який Кук зможе отримати за успішні показники корпорації в акціях. Кук очолив Apple у 2011 році

При цьому, Кук отримав найбільшу кількість акцій, на які він мав право згідно угоди 2011 року - його бонус в акціях був прив'язаний до вартості акцій порівняно з іншими компаніями в S&P 500.

Apple входила в топ-3 компаній S&P 500 із загальною прибутковістю для акціонерів 191,83% за останні три роки.

Компанія посідала 13-е місце із 442 компаній, йдеться у опублікованих SEC документах. З того часу, як Кук став генеральним директором у 2011 році, акції Apple виросли на понад 1200%.

У минулому році він отримав новий компенсаційний пакет, який діє до 2026 року. Більша частина винагороди Кука виплачується у вигляді обмежених паїв акцій.

Цього тижня Кук пожертвував акції Apple на суму майже 10 млн дол неназваній благодійній оррганізації, йдеться у заяві SEC.

Раніше Кук заявив, що пожертвує все своє майно на благодійність. Представник Apple не відповів на запит СNBC про коментар.

Нагадаємо:

Компанія Apple прозвітувала про 21,7 млрд дол прибутку за квартал, який закінчився у червні, це - найкращий результат за 45-річну історію компанії.

Економічна правда