"Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці"

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ДК "Укроборонпром" та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум щодо розвитку цифрової економіки, зокрема технологій штучного інтелекту.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що ШІ стає однією з ключових трансформаційних технологій економіки, оборони та державного управління.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері є важливою складовою реформи усього ОПК та Укроборонпрому зокрема. Він додав, що відомства провідних країн також вивчають можливості застосування алгоритмів ШІ в оборонній сфері.

"Сьогодні ці технології цікаві оборонці як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок та створення зброї і техніки нового надсучасного зразка. Йдеться, зокрема, про безпілотні системи, справжній потенціал яких охоплює всі середовища бою, — землю, море, повітря та космос", – розповідає Гусєв.

Меморандумом передбачається співпраця у розвитку штучного інтелекту в сферах національної безпеки та оборони. Також сторони працюватимуть над науково-дослідними проєктами щодо використання штучного інтелекту в сфері нацбезпеки.

Нагадуємо:

На засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Економічна правда