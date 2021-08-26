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"Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці"

Четвер, 26 серпня 2021, 17:56
 
unsplash

ДК "Укроборонпром" та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум щодо розвитку цифрової економіки, зокрема технологій штучного інтелекту.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що ШІ стає однією з ключових трансформаційних технологій економіки, оборони та державного управління. 

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері є важливою складовою реформи усього ОПК та Укроборонпрому зокрема. Він додав, що відомства провідних країн також вивчають можливості застосування алгоритмів ШІ в оборонній сфері.

"Сьогодні ці технології цікаві оборонці як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок та створення зброї і техніки нового надсучасного зразка. Йдеться, зокрема, про безпілотні системи, справжній потенціал яких охоплює всі середовища бою, — землю, море, повітря та космос", – розповідає Гусєв.

Меморандумом передбачається співпраця у розвитку штучного інтелекту в сферах національної безпеки та оборони. Також сторони працюватимуть над науково-дослідними проєктами щодо використання штучного інтелекту в сфері нацбезпеки.

Нагадуємо:

На засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Економічна правда

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Міноборони штучний інтелект

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