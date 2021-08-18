Мінфін проводить погоджувальні ради щодо держбюджету-2022 

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У Міністерстві фінансів до кінця серпня проводитимуть погоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів для узгодження показників держбюджету на 2022 рік, після чого відомство розробить проєкт закону бюджету.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Бюджетні запити розпорядників формуються на основні Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, яка визначає основні напрями бюджетної політики та встановлює стелі видатків для головних розпорядників коштів.

Під час зустрічей учасники обговорюють бюджетні запити сторін та визначають пріоритетні потреби фінансування діяльності у 2022 році.

Після завершення роботи погоджувальних рад Мінфін розробить проєкт бюджету й передасть його на розгляд до Кабміну. Згідно Бюджетного Кодексу уряд має схвалити проєкт закону та подати його разом із відповідними матеріалами Верховній Раді та президенту не пізніше 15 вересня.

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Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Економічна правда