"Укренерго" запросила аварійний імпорт зі Словаччини через пожежу на ТЕС Ахметова
Через пожежу на енергоблоці №3 Бурштинської ТЕС 18 серпня Україна була змушена активувати аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
"В результаті аварії на кілька годин поспіль в "острові Бурштинської ТЕС" виник дефіцит потужності, яку не було можливості компенсувати за рахунок інших енергоблоків Бурштинської ТЕС.
Тому для виконання узгодженого сальдо-перетікання була активована аварійна допомога з енергосистеми Словаччини в період з 19:00 до 20:00 і з 21:00 до 22:00. Загальна величина аварійної допомоги становила 0,2 млн кВт-год", – йдеться в повідомленні.
Крім цього, через аварійне відключення блоку №3 Бурштинської ТЕС було зафіксовано порушення графіка експортних поставок електроенергії з 17:00 до 19:00 і з 20:00 до 21:00 на величину 0,14 млн кВт-год.
Частка ТЕС в покритті навантаження за 16-24 серпня збільшилася з 24% до 25%.
Нагадуємо:
18 серпня на енергоблоці №3 "ДТЕК Бурштинської ТЕС" сталася масштабна пожежа, через що він був відключений від мережі.
У ДТЕК запевняли, що відключення блоку не вплинуло на тепло- і електропостачання Бурштинського енергоострова.
"ДТЕК Бурштинська ТЕС" входить в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова.
Бурштинська ТЕС працює в Бурштинському енергоострові синхронно з енергосистемою Європи.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua