"Укренерго" запросила аварійний імпорт зі Словаччини через пожежу на ТЕС Ахметова

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Через пожежу на енергоблоці №3 Бурштинської ТЕС 18 серпня Україна була змушена активувати аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"В результаті аварії на кілька годин поспіль в "острові Бурштинської ТЕС" виник дефіцит потужності, яку не було можливості компенсувати за рахунок інших енергоблоків Бурштинської ТЕС.

Тому для виконання узгодженого сальдо-перетікання була активована аварійна допомога з енергосистеми Словаччини в період з 19:00 до 20:00 і з 21:00 до 22:00. Загальна величина аварійної допомоги становила 0,2 млн кВт-год", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, через аварійне відключення блоку №3 Бурштинської ТЕС було зафіксовано порушення графіка експортних поставок електроенергії з 17:00 до 19:00 і з 20:00 до 21:00 на величину 0,14 млн кВт-год.

Частка ТЕС в покритті навантаження за 16-24 серпня збільшилася з 24% до 25%.

Нагадуємо:

18 серпня на енергоблоці №3 "ДТЕК Бурштинської ТЕС" сталася масштабна пожежа, через що він був відключений від мережі.

У ДТЕК запевняли, що відключення блоку не вплинуло на тепло- і електропостачання Бурштинського енергоострова.

"ДТЕК Бурштинська ТЕС" входить в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Бурштинська ТЕС працює в Бурштинському енергоострові синхронно з енергосистемою Європи.

Економічна правда