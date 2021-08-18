галка

18 серпня на Бурштинській ТЕС сталася пожежа: палає котлотурбінний цех.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

За інформацією головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блоку №3 Бурштинської ТЕС.

Як з’ясувалося, пожежа виникла на відмітці 9,6 м.

До місця події було направлено чергові бригади. На місці працюють пожежники. Інформації про постраждалих немає.

Нагадуємо:

Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною.

Основне технологічне паливо — вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне — природний газ та мазут. Всі паливні котли обладнані комбінованими пилогазомазутними пальниками.

12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожний) були введені в експлуатацію в 1965–1969 роках.

Бурштинська ТЕС входить до складу "ДТЕК Західенерго", кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.