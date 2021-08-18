На Бурштинській ТЕС сталася пожежа
18 серпня на Бурштинській ТЕС сталася пожежа: палає котлотурбінний цех.
Про це повідомляє місцеве видання "Галка".
За інформацією головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блоку №3 Бурштинської ТЕС.
Як з’ясувалося, пожежа виникла на відмітці 9,6 м.
До місця події було направлено чергові бригади. На місці працюють пожежники. Інформації про постраждалих немає.
Нагадуємо:
Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною.
Основне технологічне паливо — вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне — природний газ та мазут. Всі паливні котли обладнані комбінованими пилогазомазутними пальниками.
12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожний) були введені в експлуатацію в 1965–1969 роках.
Бурштинська ТЕС входить до складу "ДТЕК Західенерго", кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.
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