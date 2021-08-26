Xiaomi вирішила відмовитися від бренду Mi
Китайська компанія Xiaomi відмовиться від бренду Mi вже в третьому кварталі 2021 року.
Про це повідомляє ain.ua.
Відмова від бренду Mi дозволить "уніфікувати бренд на глобальному рівні і зменшить розрив у сприйнятті між брендом і його продуктами", йдеться в повідомленні компанії.
Так, наприклад, смартфони і ноутбуки компанії, які раніше виходили під брендом Mi, тепер будуть продаватися під брендом Xiaomi.
У компанії попередили, що ці зміни займуть певний час.
При цьому в Xiaomi уточнили, що лінійка Redmi продовжить існування.
Як зазначає The Verge, раніше бренд Mi використовувався в Європі і Штатах тому, що його легше вимовляти. Але за багато років ситуація змінилася, зараз Xiaomi – глобальний гравець, тому компанія йде на спрощення та зменшення числа своїх брендів.
Нагадуємо:
Xiaomi визнана найбільшим виробником смартфонів у світі за підсумками червня 2021 року.
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