Xiaomi вирішила відмовитися від бренду Mi

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Китайська компанія Xiaomi відмовиться від бренду Mi вже в третьому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє ain.ua.

Відмова від бренду Mi дозволить "уніфікувати бренд на глобальному рівні і зменшить розрив у сприйнятті між брендом і його продуктами", йдеться в повідомленні компанії.

Так, наприклад, смартфони і ноутбуки компанії, які раніше виходили під брендом Mi, тепер будуть продаватися під брендом Xiaomi.

У компанії попередили, що ці зміни займуть певний час.

При цьому в Xiaomi уточнили, що лінійка Redmi продовжить існування.

Як зазначає The Verge, раніше бренд Mi використовувався в Європі і Штатах тому, що його легше вимовляти. Але за багато років ситуація змінилася, зараз Xiaomi – глобальний гравець, тому компанія йде на спрощення та зменшення числа своїх брендів.

Нагадуємо:

Xiaomi визнана найбільшим виробником смартфонів у світі за підсумками червня 2021 року.