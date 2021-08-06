Xiaomi вперше стала лідером з продажів смартфонів у світі

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Китайська компанія Xiaomi визнана найбільшим виробником смартфонів у світі за підсумками червня 2021 року.

Про це повідомляє Counterpoint.

Xiaomi обігнала Samsung за рядом сукупних факторів. У підсумку, її частка становила 17,1%, а частка південнокорейського техногіганта – 15,7%. На третьому місці знаходиться Apple з 14,3%.

Якщо врахувати дані за весь другий квартал 2021 року, то китайський бренд залишається другим після Samsung.

Згідно зі звітом дослідників, Xiaomi продемонстрував зростання на 26% в порівнянні з попереднім місяцем, обігнавши Samsung. На руку зіграло те, що корейській компанії довелося обмежити пропозицію для В'єтнаму. У цій країні Samsung виробляє і поставляє велику частину своїх смартфонів.

Аналітики з Counterpoint заявляють, що корейська компанія, швидше за все, поверне собі лідируючі позиції, як тільки проблеми зі збутом продукції у В'єтнамі будуть вирішені.

Тарун Патхак, директор з досліджень Counterpoint, каже, що з тих пір як компанія Huawei потрапила під санкції, китайська компанія досить агресивно захоплює її частку на глобальному ринку, а саме на ринках Китаю, Європи, Близького Сходу, Африки.

З моменту свого дебюту в 2011 році Xiaomi продала понад 800 млн смартфонів. Уже кілька років вона впевнено завойовує собі місце в якості найбільшого виробника смартфонів в Індії.