Глава Мінфіну розповів, від чого залежить запровадження локдауну

Сергій Марченко фото: еп

Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства у питаннях вакцинації, але підстав для очікувань катастрофічних наслідків від нових штамів COVID-19 немає.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ризики залишаються. Це низькі темпи вакцинації. Зараз вони досить серйозні, але в суспільстві має бути розуміння, що локдауни залежать від свідомості суспільства в питаннях вакцинації", - зазначив міністр.

За його словами, медична система наразі готова "до шоків і сплесків".

"Я особисто вакцинувалася, вакцинував свою сім'ю і батьків", - додав він.

Водночас міністр ухилився від прямої відповіді на питання, чи буде припускати проєкт бюджету на 2022 рік кошти на вакцинацію.

"Ми вже закупили стільки вакцин, нам би їх використати. Близько 40 млн доз. Здається, найбільша частка Pfizer", - резюмував він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 1 жовтня у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

За добу 24 серпня в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 682 особи, померли 20 хворих, одужали 382 особи.