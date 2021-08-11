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Карантин продовжили до жовтня

Середа, 11 серпня 2021, 13:35
 
фото: урядовий портал

Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 1 жовтня у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня

Пряма мова: "Уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 1 жовтня".  

Деталі: За словами Шмигаля, поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій і важких хворих.

Прем’єр додав, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.

Крім того, за його словами, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Передісторія: 

Робоча група НАН з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, у своєму прогнозі заявила про зростання кількості нових випадків хвороби на добу протягом наступних двох тижнів.

За добу 10 серпня в країні виявили 1 122 нових випадки COVID-19, 648 осіб госпіталізували. Кількість госпіталізацій зростає – для порівняння, перед тим було госпіталізовано 335 осіб.

Українська правда

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Кабмін карантин

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