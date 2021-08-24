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Ціни на нафту стрімко зросли після тижневого падіння

Вівторок, 24 серпня 2021, 17:57
 
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Ціни на нафту марок WTI та Brent стрибнули на 5% на торгах 23 серпня, що є найбільшим зростанням за останні 5 місяців – ціна продовжує йти вгору. 

Про це повідомляє Bloomberg, Markets Insider.

Причиною стало, зокрема, затвердження вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech американським регулятором. Ця новина послабила страхи інвесторів, спричинені зростанням захворюваності у світі через поширення штаму "Дельта".

Також зростання цін спричинила пожежа на нафтовій платформі у Мексиканській затоці, що знищило 400 тисяч барелів нафти. 

Як зазначає Bloomberg, 23 серпня як Brent, так і WTI стрибнули на понад 5%. Зростання продовжилося і на торгах 24 серпня.

Так, ф’ючерси Brent відкрились із ціною у 70,21 долара за барель (+2,08%) й продовжили зростання протягом дня.

Нафта West Texas Intermediate (WTI) сягнула на торгах 67,32 долара за барель (+2,6%) після закриття 23 серпня з ціною у 65,64 долара.

 
Markets Insider

Нагадуємо:

Вартість нафти Brent уперше з 21 травня опустилась нижче 66 дол за барель - падіння аналітики пов'язують із занепокоєнням інвесторів щодо зростання кількості нових заражених штамом "Дельта" по всьому світу.

Економічна правда

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