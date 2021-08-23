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Україні для зеленого переходу потрібні інвестиції в 100 мільярдів доларів – Вітренко

Понеділок, 23 серпня 2021, 14:00
 
Unsplash

У "Нафтогазі" оцінюють необхідні інвестиції для зеленого переходу (переходу України на відновалювальні джерела енергії) принаймні в 100 млрд дол.

Про це на брифінгу 22 серпня заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Що стосується зеленого переходу - зелений водень розглядається в усьому світі як ключовий елемент зеленого переходу. А зелений перехід, нагадаю, це перехід від таких джерел, як вугілля і той же природний газ, до повної їх заміни на відновлювальні джерела енергії.

Для цього Україні потрібно багато років... Цей зелений перехід може тривати до 25 років. І для України необхідні інвестиції в цей перехід оцінюються принаймні на рівні 100 млрд дол", - скзаав Вітренко.

За його словами, питання полягає в тому, за рахунок чого цей зелений перехід має фінансуватися.

"І ми якраз розглядали транзит газу як одне з джерел цього зеленого переходу. Дійсно, Україна отримує значний дохід від транзиту газу, в нас є поточний контракт до кінця 2024 року, який був підписаний у 2019 році. Він Україні дає гарантованого доходу 7,2 млрд дол.

Якщо транзит буде продовжено на 10 років після 2024 року, це може Україні дати додатково 20 млрд дол", - додав голова "Нафтогазу".

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум щодо можливості співпраці заради розвитку проєктів з виробництва й зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їхнього експорту в Німеччину. 

Економічна правда

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енергетика Вітренко Нафтогаз

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