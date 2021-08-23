Україні для зеленого переходу потрібні інвестиції в 100 мільярдів доларів – Вітренко
У "Нафтогазі" оцінюють необхідні інвестиції для зеленого переходу (переходу України на відновалювальні джерела енергії) принаймні в 100 млрд дол.
Про це на брифінгу 22 серпня заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Що стосується зеленого переходу - зелений водень розглядається в усьому світі як ключовий елемент зеленого переходу. А зелений перехід, нагадаю, це перехід від таких джерел, як вугілля і той же природний газ, до повної їх заміни на відновлювальні джерела енергії.
Для цього Україні потрібно багато років... Цей зелений перехід може тривати до 25 років. І для України необхідні інвестиції в цей перехід оцінюються принаймні на рівні 100 млрд дол", - скзаав Вітренко.
За його словами, питання полягає в тому, за рахунок чого цей зелений перехід має фінансуватися.
"І ми якраз розглядали транзит газу як одне з джерел цього зеленого переходу. Дійсно, Україна отримує значний дохід від транзиту газу, в нас є поточний контракт до кінця 2024 року, який був підписаний у 2019 році. Він Україні дає гарантованого доходу 7,2 млрд дол.
Якщо транзит буде продовжено на 10 років після 2024 року, це може Україні дати додатково 20 млрд дол", - додав голова "Нафтогазу".
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз" та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум щодо можливості співпраці заради розвитку проєктів з виробництва й зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їхнього експорту в Німеччину.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua