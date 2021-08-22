Ціна переплати: скільки коштує взяти авто у кредит
Неділя, 22 серпня 2021, 18:50
Якими є реальні ставки, скільки коштів може знадобитися для першого внеску та які банки спеціалізуються на автокредитах.
Про це йдеться у статті ЕП.
Реалізувати бажання мати своє новеньке авто можна через отримання позик, які надають банки-партнери офіційних дилерів. "Автокредит під 0,01%" – такі заманливі умови часто можна побачити в рекламних брошурах автодилерів. Чи справді це так?
ЕП дізналася, якими є реальні відсоткові ставки за автокредитами, хто і де точно їх не отримає, а також скільки коштів потрібно мати для першого внеску, щоб здійснити свою мрію.
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