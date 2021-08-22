Ціна переплати: скільки коштує взяти авто у кредит

Якими є реальні ставки, скільки коштів може знадобитися для першого внеску та які банки спеціалізуються на автокредитах.

Про це йдеться у статті ЕП.

Реалізувати бажання мати своє новеньке авто можна через отримання позик, які надають банки-партнери офіційних дилерів. "Автокредит під 0,01%" – такі заманливі умови часто можна побачити в рекламних брошурах автодилерів. Чи справді це так?

ЕП дізналася, якими є реальні відсоткові ставки за автокредитами, хто і де точно їх не отримає, а також скільки коштів потрібно мати для першого внеску, щоб здійснити свою мрію.