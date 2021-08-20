Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай

цтс

В рамках контракту на поставку 20 трамваїв для Києва, який фінансується Європейським інвестиційним банком, одеський виробник "Татра-Юг" відправив до столиці перший вагон.

Про це повідомляє ЦТС.

У компанії нагадали, що трамвай перед цим пройшов успішні випробування в Дніпрі і отримав всі необхідні сертифікаційні документи.

"На випробуваннях були присутні в тому числі представники замовника, які високо оцінили вагон. Крім того, влада Дніпра також дала високу оцінку новій моделі "Татра-Юг", виробництво якої знаходиться на "Південмаші", і задіює понад 100 дніпровських підприємств", – зазначили в компанії.

Там також повідомили, що модель К-1Т306 за контрактом з Києвом буде знаходитися в Дарницькому депо і після пусконалагоджувальних робіт, швидше за все, обслуговуватиме маршрут №28.

Нагадуємо:

"Татра-Юг" перемогла у тендері Європейського інвестбанку на постачання 20 трамваїв з низькою підлогою для КП "Київпастранс" вартістю 24,6 мільйона євро.