Маск піднявся на друге місце у рейтингу найбагатших людей світу – Forbes

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У рейтингу найбагатших людей світу продовжуються "американські гірки": на друге місце піднявся засновник Tesla Ілон Маск, обігнавши власника LVMH Бернара Арно.

Про це пише Forbes.

За підсумками четверга статки Маска оцінювались у 177,4 млрд дол.

Водночас власник Dior і Louis Vuitton Арно ще на початку тижня очолював список найбагатших людей світу, але за останні два дні акції його холдингу LVMH подешевшали на 12,6%, а статки зменшились майже на 21 млрд - до 173,2 млрд дол.

При цьому, засновник Amazon Джефф Безос повернув собі першість у рейтингу (185,5 млрд дол).

Видання зазначає, що починаючи з січня, усі троє за останні вісім місяців неодноразово виходили на перше місце і втрачали цей статус.

"Постійне переміщення незвичне. Протягом перших трьох десятиліть після того, як Forbes почав відстежувати статки мільярдерів у 1987 році, лише шість людей мали титул найбагатшої людини світу.

Це були японські магнати в сфері нерухомості Йосіакі Цуцумі і Таікічіро Морі, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, інвестор Уоррен Баффет, мексиканський телеком-магнат Карлос Слім і засновник власника бренду Zara, іспанець Амансіо Ортега", - пише Forbes.

Нагадаємо:

Засновник Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною світу за версією Forbes.

Економічна правда