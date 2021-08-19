Безос знову очолив рейтинг найбагатших людей світу – Forbes

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Засновник Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною світу за версією Forbes.

Про це повідомляється на сайті Forbes.

Видання нагадує, що наприкінці липня Безос поступився першістю власнику конгломерату LVMH Бернару Арно, зараз же американський бізнесмен знову очолив рейтинг

"Хоча акції Amazon у середу впали на 1,3%, зменшивши статки Безоса на 1,3 млрд дол, акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши статки Арно на 9,9 млрд дол", - пише Forbes.

Зазначається, що акції Amazon на закритті торгів торгувались на рівні 3 201,22 дол за акцію, продовжуючи падіння після того, як компанія опублікувала невтішний квартальний прибуток 30 липня; до цього акції торгувалися за понад 3600 доларів за штуку

"Тим не менш, на момент закриття ринків у середу статки Безоса становили приблизно 186,1 млрд доларів. Статки Арно оцінювались в 185 млрд дол, замикав топ-3 засновник Tesla Ілон Маск (181,2 млрд дол)", - додає видання.

Станом на ранок 19 серпня, як свідчать дані рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу, рейтинг багатіїв очолює Безос (185,9 млрд дол), на друге місце піднявся Маск (180,5 млрд дол), Арно і сім'я замикають топ-3 (173,3 млрд дол).

Нагадаємо:

Раніше засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу за версією Forbes - рейтинг очолив власник LVMH Бернар Арно.

Економічна правда