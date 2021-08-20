АМКУ дозволив казахам купити український платіжний сервіс Portmone

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Антимонопольний комітет України надав дозвіл "Kaspi Pay" (Казахстан) на придбання акцій кіпрської компанії Budus Investments Limited, якій в Україні належить ТОВ "Портмоне онлайн".

Таке рішення АМКУ прийняв 19 серпня, повідомляється на сайті відомства.

"Надано дозвіл ТОВ "Kaspi Pay" (м. Алмати, Республіка Казахстан) на придбання акцій компанії "Budus Investments Limited" (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться у повідомленні.

АМКУ також надав дозвіл фізичній особі - громадянину України на призначення на посаду директора ТОВ "Портмоне Онлайн", який вже обіймає посаду заступника голови правління акціонерного товариства "Kaspi.kz".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що компанія Kaspi Pay, яка належить Kaspi.kz - найбільшій фінтех-компанії Казахстану, купує українську міжбанківську платіжну систему Portmone Group. Cума угоди може становити від 10 до 20 млн дол.