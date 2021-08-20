Централізоване сховище ядерного палива незабаром зможуть використовувати

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"Енергоатом" підготував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива до експлуатації, для цього потрібен лише дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання, на який очікують "найближчими днями".

Про це розповів в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час відкриття ЦСВЯП, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами виконано усі необхідні роботи, наразі закінчуються технічні процедури на енергоблоках. ЦСВЯП отримав дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції і наразі очікує на дозвіл Інспекції ядерного регулювання. Котін зазначив, що йдеться про найближчі дні.

У проєкт реалізації сховища від початку будівництва було інвестовано близько 6 млрд грн. Перші контейнери надійдуть згідно з затвердженими графіками до кінця року.

"Дуже скоро ми почнемо постачати реальні контейнери на ЦСВЯП із ядерним паливом. Я не думаю, що в нас не вийде з якихось причин це зробити", - зазначив очільник НАЕК.

Він підкреслив, що до РФ ядерне паливо точно не везтимуть.

У липні міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що сховище відкриють орієнтовно до Дня Незалежности 24 серпня.

Нагадуємо:

Спорудження ЦСВЯП розпочалося в листопаді 2017 року. Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС на технологічну витримку з наступною переробкою в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку.

НАЕК "Енергоатом" з 2021 року не вивозить відпрацьоване ядерне паливо до сховищ у Росії, адже Централізоване сховище в Україні зможе прийняти першу партію палива у липні.

Уряд затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом, в рамках якої визначається повноцінний запуск Централізованого сховища до 2025 року – завдяки цьому Україна повністю відмовиться від зберігання палива в РФ.