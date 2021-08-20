Firefly Aerospace Полякова провела фінальний тест ракети Alpha: відома попередня дата запуску
Компанія Firefly Aerospace Макса Полякова успішно провела наземні вогневі випробування першого ступеня ракети Alpha - це був фінальний наземний тест ракети-носія перед запуском, запуск попередньо заплановано на 2 вересня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що фінальний наземний тест ракети провели 19 серпня. Як і було заплановано, статичне випробування тривало 15 секунд.
Yesterday Firefly performed a static fire test of the Alpha launch vehicle on its Vandenberg launch pad. The fully-fueled, flight-ready vehicle fired its first stage engines for fifteen seconds. pic.twitter.com/XZt45n72js
— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) August 19, 2021
"Команда опрацьовує отримані дані та готується до запуску ракети, який попередньо заплановано на 2 вересня з пускового майданчика SLC-2W на Базі Космічних військ у Ванденберзі, США", - додали в компанії.
"Я дуже радий, що компанія, в яку я повірив у 2017 році, успішно провела цей передпусковий тест. Тепер ми виходимо на фінальну стадію підготовки до запуску ракети, і відібрані в рамках програми популяризації точних наук проєкти досягнуть космосу" - заявив космічний підприємець і основний інвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.
У компанії нагадали, що у рамках першого запуску ракета Alpha виведе на орбіту не тільки комерційну, а й академічні і/або освітні корисні навантаження.
"У космос також відправляться проєкти переможців спеціалізованої програми DREAM, націленої на просування точних наук (англ. STEM - наука, технології, інженерія, математика).
Серед учасників програми було відібрано 26 проєктів з 7 країн, включно з дитячими малюнками та супутниками від кращих університетів і некомерційних організацій з усього світу", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.
Наадаємо:
Ранішек компанія Firefly Aerospace Макса Полякова успішно завершила перший раунд венчурного фінансування. Було залучено майже 200 мільйонів доларів, а загальна вартість компанії значно перевищила 1 мільярд доларів.
Раніше Firefly уклала контракт з NASA в рамках програми Lunar Payload Services на суму 93,3 мільйона доларів з метою доставки 10 наукових приладів на поверхню Місяця в 2023 році за допомогою свого місячного посадкового модуля Blue Ghost.
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Економічна правда
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