Firefly Aerospace Полякова провела фінальний тест ракети Alpha: відома попередня дата запуску

Компанія Firefly Aerospace Макса Полякова успішно провела наземні вогневі випробування першого ступеня ракети Alpha - це був фінальний наземний тест ракети-носія перед запуском, запуск попередньо заплановано на 2 вересня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що фінальний наземний тест ракети провели 19 серпня. Як і було заплановано, статичне випробування тривало 15 секунд.

Yesterday Firefly performed a static fire test of the Alpha launch vehicle on its Vandenberg launch pad. The fully-fueled, flight-ready vehicle fired its first stage engines for fifteen seconds. pic.twitter.com/XZt45n72js