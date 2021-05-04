Вартість космічної компанії Firefly Aerospace українця Полякова перевищила мільярд доларів

Компанія Firefly Aerospace Макса Полякова успішно завершила перший раунд венчурного фінансування. Було залучено майже 200 мільйонів доларів, а загальна вартість компанії значно перевищила 1 мільярд доларів.

Про це йдеться у офіційному пресрелізі компанії.

Інтерес вже в інвестиційному раунді А значно перевищив початково заплановані 75 мільйонів доларів. Щоб задовольнити попит, Noosphere Ventures Полякова, як основний інвестор Firefly, продала частку акцій на суму більше, ніж 100 мільйонів доларів деяким учасникам цього раунду та іншим акціонерам, залишаючись при цьому мажоритарним акціонером.

Угода ніяк не вплинула на стратегічне управління та контроль компанії, повідомляє пресслужба.

Після дебютного запуску ракети-носія Alpha Firefly планує залучити додаткові 300 мільйонів доларів інвестицій до кінця 2021 року.

"Враховуючи, що Firefly переходить від стадії розробки на етап комерційного обслуговування й участі в додаткових програмах, таких як доставка корисного навантаження на Місяць для NASA, прийшов час розширити коло інвесторів", – заявив Поляков.

Раніше Firefly уклала контракт з NASA в рамках програми Lunar Payload Services на суму 93,3 мільйона доларів з метою доставки 10 наукових приладів на поверхню Місяця в 2023 році за допомогою свого місячного посадкового модуля Blue Ghost.

Наразі компанія завершує підготовку до дебютного запуску ракети-носія Alpha з космічного стартового комплексу бази Ванденберг.

Нагадуємо:

Firefly Aerospace – приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги - від низької навколоземної орбіти до Місяця.

Firefly пропонує запуск, переміщення в космосі і посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

Економічна правда