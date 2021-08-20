Робота у локдаун: АМКУ не розглядав справу щодо "Епіцентру", бо немає рішення суду

фото: rau.ua

В Антимонопольному комітеті не мали законних підстав для розгляду справ щодо порушення конкурентного законодавства внаслідок роботи "Епіцентру", "Нової Лінії" та "Леруа Мерлен" під час локдауну навесні торік, адже не мали відповідного рішення суду.

Про це повідомила пресслужба Комітету.

У відомстві зазначили, що територіальному відділенню АМКУ доручили дослідити дотримання рітейлерами законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з урахуванням карантинних обмежень. Йдеться про ТОВ "Епіцентр К", ПрАТ "Нова Лінія" та ТОВ "Леруа Мерлен Україна".

Для притягнення компаній до відповідальності за досягнення неправомірних переваг у конкуренції необхідно мати рішення суду. Воно мало б підтвердити порушення Кодексу про адміністративні правопорушення (ч. 1 ст. 44-3), пояснили в АМКУ.

Комітет нагадав, що за даними Міністерства внутрішніх справ було перевірено 162 будівельних супермаркети (зокрема, "Епіцентр" та "Нова лінія") та складено 94 протоколи (з них – 26 щодо "Епіцентру").

В АМКУ провели моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень, однак станом на 31 травня не виявили жодного чинного рішення суду щодо порушень зазначених роздрібних мереж або їхніх керівників/власників.

"Оскільки жоден вищезгаданий протокол про порушення карантинних норм зазначеними мережами не встояв у суді, то Комітет не отримав законних підстав для початку розгляду справ про притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення конкурентного законодавства", – заявили в Антимонопольному комітеті.

Справи закривали, зокрема, через неналежне складання протоколів та малозначність вчиненого правопорушення, що карається виключно усним зауваженням, пояснили в АМКУ.

Таким чином Комітет не ухвалював рішень щодо відсутності порушень конкуренції у діяльності мереж. Та, у разі встановлення судом наявності порушення, після набуття рішенням законної сили АМКУ зможе почати розгляд справи щодо недобросовісної конкуренції.

За це порушення штраф може сягати до 5% від доходу суб’єкта господарювання за рік, що передував порушенню.

Читайте також: "Туди не ходіть – там мєнти". Як працює бізнес в умовах тотального локдауну

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет після отримання копій протоколів Нацполіції за фактом торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" (які належать Олександру та Галині Герегам) відкриє проти них справу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що за порушення карантину Нацполіція виписала 29 адмінпротоколів мережі "Епіцентр", загалом правоохоронці склали 10 303 адмінпротоколи.

Економічна правда