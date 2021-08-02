Премії правлінню "Нафтогазу" могли призначити на основі їхніх же звітів – КШЕ

Нафтогаз фото економічна правда

Наглядова рада "Нафтогазу" могла оцінити виконання результатів членів правління на основі інформації, що була підготовлена цими же членами правління без незалежної перевірки – за результатами цієї оцінки їм визначили річні премії.

Про це аналітики з питань корпоративного управління Київської школи економіки повідомили у коментарі для ЕП.

За словами експертів це випливає з того, що досі не опубліковані фінансові результати "Нафтогазу" за першу половину 2021 року – компанія досі не оприлюднювала фінансову звітність за цей період, яку би перевірив незалежний аудитор.

У КШЕ кажуть, що нормальною є практика, за якої спершу керівництву встановлюються цілі, які вони мають виконати за певний період часу (для вищого керівництва це переважно фінансовий рік).

"Виконання цих цілей може бути оцінено наглядовою радою лише після закінчення цього терміну. У даному випадку жодна з цих умов не виконується", – зазначили аналітики.

Згідно опублікованої інформації, продовжили у КШЕ, наглядова рада "Нафтогазу" в рамках одного засідання одним рішенням могла встановити цілі для членів правління, а наступним – визнати їх досягнутими на 90%.

"Також незрозуміло, чому державна компанія повинна вдаватися до послуг третіх сторін (у даному випадку – банку) і нести додаткові витрати, щоби гарантувати майбутні виплати своїм працівникам, які й без того є гарантованими їхніми контрактами та трудовим законодавством", – резюмували у Школі.

Нагадуємо:

Напередодні ЕП повідомила, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, визначила їхній розмір премій за рік у розмірі 126 млн грн та просить компанію затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплат цих премій.

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

Економічна правда